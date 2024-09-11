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資策會：2025年AI PC、AI 手機滲透率分別達16.8%、25%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

隨著GenAI逐漸落地終端，資策會MIC 11日發布終端產品AI PC與AI手機預測，關於AI PC，2025年全球AI PC滲透率將達16.8%，全球出貨量4,400萬台，資深產業分析師曾巧靈表示，算力達到40TOPS以上的處理器集中在2024下半年推出，因此2024年AI PC滲透率仍偏低。

她說，預期2025年隨著下一代AI處理器與Arm架構處理器產品推出，將驅動AI PC滲透率提升，預期在2028年突破六成，全球出貨達1.63億台。

針對AI手機，2024年GenAI應用成為各大手機品牌主軸，導入到旗艦與高階機種，預估2024年全球AI手機市場滲透率可達13%，全球出貨1.56億支。

展望2025年，預估全球AI手機市場滲透率達25%，全球出貨3.03億支，預期2026年AI手機將滲透至中低階機種，全球滲透率將在2028年突破六成。

展望AI PC與AI手機發展，資策會MIC資深產業分析師曾巧靈提出三大趨勢，首先，AI PC與AI手機發展將推動相關零組件升級，除了關鍵處理器提供更高算力，記憶體也是一大關鍵，如PC的DRAM須升級至16GB，而手機依據不同作業系統呈現差異，最少需要8GB，不僅如此，記憶體本身設計也須大幅改變，才能因應未來GenAI手機的進一步需求。除此，散熱元件須確保PC與手機運作的穩定性，大廠開始規劃導入不同的散熱解決方案，帶動相關供應鏈發展。

第二，AI PC應用發展出現一個世界、兩套系統，中國大陸因其國產化政策、語系差異及AI應用的審查制度，自行發展出一套AI PC生態系統。觀測全球與中國大陸在優勢市場的差異，全球供應鏈優先布局商用領域AI應用、中國大陸則為生態系串接大量消費層級AI應用。

第三，未來PC AI功能可能邁向收費制，而Apple三星AI手機皆可能最終朝向進階AI功能收費服務模式發展。

AI Apple 三星 手機 記憶體 資策會

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