仁寶5G神助攻「智慧床墊照護系統」 抱2大獎、成功商轉

代工大廠仁寶（2324）11日宣布，由旗下5G通訊技術支援、結合資策會AI技術打造的「智慧床墊照護系統」成功拿下2024全球百大科技研發獎（R&D 100）的肯定，同時也獲頒企業社會責任特殊貢獻獎銀牌的殊榮。仁寶5G專網總監莊弘毅接受《經濟日報》訪問時指出，這套系統將仁寶開發的「5G基站」、「5G終端」與資策會「微型5G核網」相互結合，來實現智慧長照願景，因此獲獎。

莊弘毅指出，為因應高齡化社會造成的各種衝擊，數發部近年也積極推動各種「數位賦能」相關的應用，而這次獲獎的科技專案，也是在數發部的支持下，運用資策會軟體院的「AI技術」，與仁寶電腦開發的「5G通訊系統」相互整合，並導入維思感創打造的智慧床墊中，才成功開發出這套「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」，減輕高齡長者照護者壓力。

莊弘毅指出，團隊在與資策會開始合作後，就不斷絞盡腦汁思考，持續朝「更貼近民眾日常生活」的智慧照護，積極投入研發，並陸續為智慧長照領域打造出各種具「低延遲」特性的硬體設施，而為了邁向最終的智慧醫療、照護願景，團隊也將旗下最新的5G小基站和5G模組、5G終端設備導入該專案，最終成功透過5G及AI技術來實現智慧長照科技轉型。

事實上，長照服務機構長者跌倒事件層出不窮，照護人員無法隨時陪伴的情況下，受照護者起身步態不穩或夜間擅自離開床鋪，是造成跌床的主要原因。當意外發生時，照護人員人力短缺且分身乏術，往往無法及時趕到。而這套「5G及AI賦能的智慧床墊照護系統」，可以提前90秒預測長者離床行為，並進一步預防跌倒事故的發生，當長照長者有起床意圖時，透過系統便可即刻感知預測。

此外，該系統在病人起身前90秒，就會先發出離床預測通知，讓照護人員提前收到警訊，並即時前去防止意外發生，有效預防長者跌倒，改善過往照護人員靠著頻繁巡房才能及時趕到的痛點。莊弘毅強調，這套系統所搭載的硬體跟軟體，都是我們自己研發的成果，也因為所有技術都已掌握，因此當資策會研究單位有認為哪些地方需要調整時，仁寶技術團隊也可以即時配合調整。

仁寶長年致力提供物聯網、智能裝置和連接性領域創新解決方案，自2018年起投入5G技術發展，2020年開始推出多項5G智慧應用解決方案，包括：5G O-RAN，5G小基站、5G通訊模組、5G無線網路分享器以及5G智慧穿戴裝置、衛星用戶終端設備、物聯網解決方案等，全場域皆可支援的完整產品組合，逐步推升其在5G應用領域的領導地位。