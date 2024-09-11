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義隆攜手供應商 送暖新竹縣市30所學校

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠義隆（2458）於11日宣布，攜手供應商夥伴包括日月光、超豐、華泰、台郡等，共同捐贈教學物資給新竹縣市的30所學校，總捐贈物資加現金價值達300萬元，將嘉惠中小學等約1,500位學童，希望使其得到更多學習資源，拓展視野。

義隆今年適逢成立30周年，舉辦這場愛心公益活動，號召包括日月光、久元電子、超豐、華泰、特創電子、微矽電子、柏特電子、聯穎光電、鎵興國際、麗明營造、台郡、宏致、志超科技、坤錦電子、百竟工業、濱中元川金屬、台灣軟電、德朋電子、禾昌興業、川儀微電路、久定實業、升菖電子、立寰科技、台強科技、大禧工業、富聯通訊等共26家供應商夥伴一同捐款響應，並由義隆統籌所有物資採購，配送物資到各學校。

義隆指出，這次公益活動主要幫助資源相對匱乏的學校，協助解決教學上的基本需求，可為偏遠地區的孩子遞送實際幫助，也彰顯義隆與供應商夥伴們對於社會責任的重視與實踐，更回應聯合國永續發展目標中的優質教育（SDG4）。

義隆董事長葉儀晧表示，在公司成立30周年之際，希望通過公益活動回饋社會，改善教育資源。由於深知教育對孩子未來的重要性，並致力於透過實踐ESG理念來支持、促進社會發展，衷心感謝所有參與的供應商夥伴，讓愛心和資源能帶給這些需要幫助的學校。

義隆提到，此次活動也得到各個學校師生的熱烈回響，認為這些物資有效改善教學現場，提升孩子們的學習意願。未來義隆將持續關注偏鄉教育需求，並期待深化與供應商的合作，共同發揮企業社會責任，推動社會的進步和發展。

偏鄉教育 公益活動 義隆

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