快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

巨有攜手新思科技 將於台積電推先進IP解決方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有科技（8227）於11日宣布，已正式成為新思科技 Synopsys IP OEM Partner Program 合作夥伴，將於台積電（2330）共同推進先進矽智財（IP） 解決方案。

巨有累計前八月合併營收為4.31億元，年減34.3%，上半年每股純益為0.85元。該公司先前提到，今年上半年仍在調整庫存，但進入下半年，量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都呈現成長。

對於成為新思科技 IP OEM Program 的合作夥伴，巨有強調，象徵該公司在先進製程技術發展的重要里程碑。透過這個合作計畫，巨有將運用其設計專業與新思的 IP 解決方案，包括適用於台積電6奈米製程技術的高效能、經驗證的IP，為終端客戶提供高品質的系統單晶片（SoC）及 ASIC 設計。

巨有表示，隨著 AI、高效能運算（HPC）、先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用蓬勃發展，IC設計的複雜性與難度也呈現指數型增長。該公司將整合新思科技的高速介面 IP 解決方案，包括裸晶對裸晶（die-to-die）、乙太網路、PCIe、MIPI、DDR、USB 等，為客戶設計提供符合標準的連接。

台積電 營收

延伸閱讀

美大選辯論又講台灣、魏哲家內部信提「世界的台積電」 經長這樣說

魏哲家：台積電作為全球企業 是世界的台積電

台股力守21,000點 跌33點收21,031點 台積電跌3元收901元

經長：台積電是世界的台積電 發展主軸仍在台灣

相關新聞

台積電中科擴廠有最新進度！中科宣布明年第1季交地建廠

台積電（2330）中科擴廠有最新進度，中科管理局長許茂新11日表示，中科台中二期園區擴建目前同意協議價購的土地面積已達9...

業界最快！中華電信攜手諾基亞 5G下載最高達2.34 Gbps

中華電信（2412）宣布，攜手全球知名電信設備製造商諾基亞，導入其最新一代AirScale Radio系列基地台，透過先...

晶心科董事長林志明：AI驅動 估AI SOC採RISC-V架構到2030年將逾五成

晶心科董事長林志明，今日以RISC-V國際聯盟董事、臺灣RISC V聯盟理事長受訪時表示、RISC-V將挾開放標準、高彈...

黃彥男率隊參訪台積電 推動5G與AI技術應用發展

數發部長黃彥男昨（10）日率領前瞻計畫委員參訪新竹科學園區，與園區內重要科技廠商台積電進行交流，實地訪視5G行動通訊系統...

資策會MIC：明年AI PC、AI手機滲透率將達16.8%、25%

隨著生成式AI時代來臨，AI PC、AI手機廣受市場歡迎，資策會MIC今（11）日發布終端產品AI PC與AI手機預測，...

世界先進買漢磊13%股權成單一最大股東 陸行之這麼看

漢磊（3707）躋身泛台積電（2330）集團，世界先進（5347）斥資24.8億元認購5萬張漢磊股票，取得13%股權，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。