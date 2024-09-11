巨有攜手新思科技 將於台積電推先進IP解決方案

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠巨有科技（8227）於11日宣布，已正式成為新思科技 Synopsys IP OEM Partner Program 合作夥伴，將於台積電（2330）共同推進先進矽智財（IP） 解決方案。

巨有累計前八月合併營收為4.31億元，年減34.3%，上半年每股純益為0.85元。該公司先前提到，今年上半年仍在調整庫存，但進入下半年，量產業務方面應可繼續動能，至於委託設計（NRE）業務，每年都呈現成長。

對於成為新思科技 IP OEM Program 的合作夥伴，巨有強調，象徵該公司在先進製程技術發展的重要里程碑。透過這個合作計畫，巨有將運用其設計專業與新思的 IP 解決方案，包括適用於台積電6奈米製程技術的高效能、經驗證的IP，為終端客戶提供高品質的系統單晶片（SoC）及 ASIC 設計。

巨有表示，隨著 AI、高效能運算（HPC）、先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用蓬勃發展，IC設計的複雜性與難度也呈現指數型增長。該公司將整合新思科技的高速介面 IP 解決方案，包括裸晶對裸晶（die-to-die）、乙太網路、PCIe、MIPI、DDR、USB 等，為客戶設計提供符合標準的連接。