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台積電中科擴廠有最新進度！中科宣布明年第1季交地建廠
台積電（2330）中科擴廠有最新進度，中科管理局長許茂新11日表示，中科台中二期園區擴建目前同意協議價購的土地面積已達95%，全案預計年底完成價購，明天第1季交地供台積電建廠。
中科二期園區開發面積89公頃，其中，興農高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8%，軍方靶場12公頃，私人土地10公頃；土地取得費用預算約237億元。目前，二期園區共有111位地主及地上物，累計同意協議價購人數70%，面積95%。
許茂新指出，中科管理局仍持續跟未同意協議價購的地主溝通，目前未同意價購的土地面積約3.6公頃（面積占5%，約28位地主），管理局將於10月初提報強制徵收計畫，但內政部核定徵收計畫前，仍可積極跟地主溝通以達成協議。
有關會員球證協商，中科管理局報請內政部地政司釋疑，地政司回覆應由興農球場解決與支付球場會員收回球證相關費用，興農球場也已接受，正與管理局討論執行細節。許茂新說，管理局將督促該公司妥為處理，以期在年底前完成。
據了解，興農球場共發出1,750張球證，會員要求每張球證收回價格180萬元，合計收回成本約31.5億元。
許茂新表示，中科二期園區擴建已進入最後一哩路，他強調，土地價購價格不但優於市價，且加發3%獎勵金，條件絕對優於徵收，而若價購協議不成，將進入強制徵收程序，屆時價格不見得比價購好。
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