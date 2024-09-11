晶心科董事長林志明：AI驅動 估AI SOC採RISC-V架構到2030年將逾五成

晶心科董事長林志明，今日以RISC-V國際聯盟董事、臺灣RISC V聯盟理事長受訪時表示、RISC-V將挾開放標準、高彈性設計及高運算三大優勢，被AI開發商廣泛導入設計，他引用市調機構調查數據表示，預估採用RISC-V架構的AI單晶片（SoC）全球市占到2030年將逾50%，並近期採用RISC-V進行AI晶片開案量爆增，印證這個趨勢終會成真。

林志明強調，RISC-V有三個基石，包括巨量資訊傳輸B、運算和統計，是最具有彈性和技術性優點，工程人可以在這架構上面做AI，也可以在Arm架構上疊加上去，彈性遠優於其他系統架構，而且RISC-V本來就是非常專注演算法的指令集，又採開放標準，透過各領域專精人士集思廣益，將這個指令集更優化。

他舉AI快速發展，目前Arm架構也看到這個趨勢，逐漸也導入RISC-V，而AI晶片霸表NVIDIA也在CPU和晶片中導入此架構，Meta也是。

他也提到，AI快速發展下，現在已經有些公司的矽智財（IP）營收中，有四五成是來自AI，顯見開AI晶片的客戶越來越多。

林志明強調，AI目前除了在雲端部分的伺服器和資料中心快速發展外，其實也開始擴及邊緣端（edge device），邊緣運算領域的感測器ISP、手勢晶片、車載娛樂系統也都大舉導入RISC-V架構，這也意味AI SOC使用RISC-V架構的接受度高，更顯見，不管走哪條路徑都不能不看RISC-V，而且與雲端業不管採取X86或Arm架構，都能順利橋接。

晶心科總經理暨技術蘇泓萌在RISC-V台北日進行專題演講時，就舉雲端服務業（CSP）大廠Meta採用晶片科的RISC-V IP用於支援其自製晶片的CPU運算單元。

蘇泓萌表示，Mete MTIA用到64個運算單元，每一個PE有兩個CPU Core，Proc A/B，Proc A採用公司AX25-V100，Proc B採用NX27V，共用到128個Andes CPU Core。

林志明進一步表示，目前導入RISC-V架構並非只有企業端，還包括學校、政府、研究機構和專家，應用對象非常多元，尤其中國大陸更是積極。不過為了讓與AI發展的OEM廠及ODM也看到這個架構被市場快速接受程度，臺灣RISC V聯盟未來有必要讓這些OEM及ODM廠看到這個架構的未來性，也積極與學術界合作，進行人才培育。他鼓勵年青人不要懼怕設計CPU或AI，因此現有RISC-V建立的平台和大語言模型，已有完善的架構，可以讓有創意的年輕，盡情揮灑，開啟AI新視界。