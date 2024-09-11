配合客戶擴產需求！家碩南科新廠今動土 2027年量產、產值上看30億元

家登精密（3680）旗下子公司家碩科技今（11）日舉行南科新廠動土典禮，預計2026年底完工，2027年投入營運，家碩董事長邱銘乾表示，量產後創造的產值上看30億元。

今天的典禮由家碩董事長邱銘乾主持，並邀請南部科學園區管理局局長鄭秀絨、台南市經發局副局長蕭富仁及台南市政府副秘書長殷世熙等各界貴賓蒞臨見證。

家碩表示，新廠將為家碩科技的發展挹注新活力，不僅提升產能，也為技術創新和產品研發提供更多資源，以滿足不斷增長的市場需求。這是公司推動技術升級和生產能力擴展的重要一步，也是對未來市場前景的積極應對。

家碩南科新廠占地1.8公頃，計畫分期興建，第一期規劃興建總建坪約5000坪，預計2026年底完工，2027年投入營運。新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。