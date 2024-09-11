黃彥男率隊參訪台積電 推動5G與AI技術應用發展

數發部長黃彥男昨（10）日率領前瞻計畫委員參訪新竹科學園區，與園區內重要科技廠商台積電進行交流，實地訪視5G行動通訊系統於半導體產業物聯網（IoT）與人工智慧（AI）技術應用發展，見證5G智能製造效益。

為瞭解數發部補助電信業者於垂直場域或重要產業發展區域建設5G網路成果，以及實測各電信業者實際上網速率及網路品質，黃彥男昨日率隊至新竹科學園區廠區台積電參訪。

我國釋出5G頻段開始商轉後，台積電即與國內5G行動電信業者合作，著手建置5G專網服務，將5G大頻寬、低延遲、廣連結的特性應用於半導體晶圓廠生產作業，包括物料搬運、工安巡檢、環境參數量測與生產機台監控等IoT運用，強化生產廠區施工安全管理、協助生產設備與環境量測資料數位化，並建立數據資料庫加以分析。

台積電表示，導入5G專網後，透過5G網路由巡檢機器人回傳資訊至控管中心，縮短約50%障礙查修時間，巡檢人力減少超過60%，網路設備與線路建置成本節省約30%，大幅降低佈建成本，並加速佈建速度。

黃彥男指出，新竹科學園區作為台灣科技產業的核心樞紐，匯聚了眾多領先科技企業，這些企業在全球市場中扮演關鍵角色，為「台灣製造」贏得了世界級的聲譽。數發部高度重視新竹科學園區廠商的技術創新能力，並期待未來能與企業在5G垂直場域整合應用上展開更多合作，共同推動台灣在全球科技競爭中的領先地位。

隨著5G電信網路逐漸普及，數發部一直積極鼓勵電信業者與企業合作發展5G垂直應用，並推動5G與AI技術的深度結合。黃彥男表示，5G技術不僅僅是速度的提升，更重要的是為許多產業創造全新應用場景和商業模式，而AI技術則為這些應用提供了強大的計算和分析能力，顯著提升企業的營運效率，並創造出前所未有的商機。

數發部指出，透過前瞻計畫引導電信業者建設，到今年第2季為止，業者已加速加量增設5G基地台達1萬3200台，已有業者電波人口涵蓋率達97.57%，顯現我國5G的網路建設已有顯著成果。此外，藉由5G專網促成各種創新服務樣態及創新應用開發，在智慧製造、智慧交通、智慧醫療及智慧娛樂等眾多領域的應用服務也都有顯著的成績。