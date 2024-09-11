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魏哲家：台積電作為全球企業 是世界的台積電

中央社／ 台北11日電

台積電董事長魏哲家近期透過內部員工信件表示，隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

台積電今天說明，這是公司內部DEI（多元、公平與共融）系列活動之一。台積電作為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境，透過開放、具同理心且多元的溝通方式，為全球員工塑造更好的工作體驗。

魏哲家透過給內部員工的信件指出，經歷去年去庫存化的影響後，台積電今年上半年營運締造豐碩成果，客戶也給予高度肯定，感謝來自全球逾7萬多名台積電員工共同努力。

魏哲家表示，隨著公司全球拓展，台積電不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電。作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

魏哲家指出，台積電已做到令人羨慕，但在尊敬與喜愛，還有許多努力的空間。

他期許隨著台積人的國籍、語言及文化背景越來越多元，應該採更多同理、更多尊重與更多包容的有效溝通方式，說真話的同時，態度與方式也要顧及對方的感受、接收訊息的有效程度，以免造成不必要的誤會，影響效率與執行力。讓台積電可以成為一個正向的職場，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

台積電 董事長 魏哲家

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