世界先進買漢磊13%股權成單一最大股東 陸行之這麼看

漢磊（3707）躋身泛台積電（2330）集團，世界先進（5347）斥資24.8億元認購5萬張漢磊股票，取得13%股權，成為單一最大股東；以漢磊10日的收盤價61.9元計算，私募折價約19.87%；資深半導體產業評論家陸行之認為，「漢磊有了世界先進為合作對象，有翻身機會」，「對世界先進影響，因為不會合併報表，短期影響不大」。

晶圓代工廠漢磊宣布與世界先進簽訂策略合作協議，雙方合作推動化合物半導體碳化矽（SiC）8吋晶圓的技術研發與生產製造，由漢磊辦理私募增資案，世界斥資24.8億元認購5萬張，取得13%股權，成為單一最大股東，漢磊將躋身泛台積電集團成員。

針對世界先進入股漢磊一事，陸行之在臉書上發文提出他的看法；陸行之表示，世界先進折價20%買了13%的漢磊，合作8吋 SiC 碳化矽/硅處理，目前全球碳化矽/硅載板供過於求，價格崩跌，Wolfspeed 股價持續破底處於破產邊緣，因為上游成本暴跌，可能是個不錯的機會去做下游器件，漢磊有了世界先進為合作對象，有翻身機會，但嘉晶就比較辛苦。

至於對世界先進的影響，陸行之說，因為不會合併報表，短期影響不大，但漢磊短期獲利還是不佳，合併報表反而對世界先進不利。

陸行之同時比較兩家公司的獲利狀況，他表示，「世界先進第2季營收 111億元，毛利率26%，淨利率16%，淨利潤17.98億元」，「要是合併漢磊虧損，淨利潤為17.83億元，影響1個百分點，很少」。

陸行之說，「漢磊第 2季營收14.8億元，毛利率0.18%，淨利率-3.4%，淨損1.14億元」，「如果13%併入世界先進，將貢獻1,477萬元虧損」。