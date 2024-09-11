資策會 MIC：半導體市場持續高度成長 看好兩大成長動能

資策會產業情報研究所(MIC) 11日發布半導體趨勢預測，2024至2025年全球半導體市場持續高度成長，創下2018年以來新高峰，其中，記憶體價格回溫與AI需求將為兩大成長動能。產業顧問潘建光分析，觀測2024年半導體市場成長，超過八成為記憶體產值所帶動，AI需求約占一成多，展望2025年，記憶體仍居五成左右成長動能，不過AI已占四成左右，除此，資訊與通訊應用別的邏輯晶片的成長動能也值得留意。

資策會MIC預估，2024年台灣半導體產業產值將達4.76兆新台幣，成長21.3%，隨著主流資通訊產品回穩與成長，為個別次產業帶來成長動能，預估晶圓代工成長28%、IC設計成長15%、記憶體/IDM成長18%，以及IC封測成長6%。

展望2025年，先進晶片將持續引領台灣半導體產值成長，預估2025年台灣半導體整體產值將成長15.9%，達5.52兆新台幣，次產業如晶圓代工預估成長18%、IC設計成長14%、記憶體/IDM成長15%以及IC封測成長10%。

產業顧問潘建光表示，從2023年至2024年Cloud AI的發展，以及2024下半年至2025年由AI PC與AI手機帶動的Edge AI影響擴大，都將為台灣供應鏈帶來商機。

展望半導體產業的中長期發展趨勢，資策會MIC產業顧問潘建光進一步指出，隨著AI演算法、GenAI逐漸成熟，AI智慧將朝向服務化發展，導入在資訊科技、自動駕駛、綠能永續與各行各業，並配合各國需求推動在地化，當AI更在地化且結合各產業，將有更多區域性AI服務商出現，並建立在地價值鏈，而形成規模的AI智慧應用產業將逐漸建立能量，推出自有的、本土的晶片解決方案，來達到更高的自主性，帶來更多的客製化方案商機。

這股由半導體結合AI的發展方向，將推動全球科技生態系的變革與再造，催生產業價值鏈的創新變化。另外值得留意的是，隨著AI更加落實甚至可代理決策，預期2026年之後半導體市場將受到更多AI治理相關的政策性因素影響。