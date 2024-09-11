譜鉅科技、譜研互聯合作展出全系列 NIR 光譜儀產品

中光電（5371）子公司譜鉅科技，偕同大陸合作代理商深圳譜研互聯科技有限公司，於第25屆中國國際光電博覽會(CIOE 2024)，發布全系列NIR光譜儀產品，包含標準波長(900-1700nm)、延伸波長(1350-2150nm)、延伸波長Plus(1600-2400nm)與全波段光譜儀(900-2400nm)。該系列產品應用量測範圍從900nm延伸到2400nm，並可自主設定選擇範圍，該項技術全面體現樣品的主要吸收特徵峰，顯著提高模型評估與預測的準確性，為智慧農業、智慧醫療、智慧工業及智慧生活帶來新一代的快篩檢測技術。

譜鉅科技全系列NIR光譜產品可因應各行各業的需求，不僅容易整合於各種智慧檢測系統，還能快速並精確地進行樣本掃描量測，為多項技術指標提供一次性掃描成果，從而建立高性價比的解決方案。此系列產品可應用於紡織、塑料與醫療領域，能快速辨識樣品與提供結果訊息；在工業領域中，可提升高效品質監測；而農業領域中，則可方便管控產品質量。對於每一個客製化需求，譜鉅科技會對組織專業人員進行評估，並出具詳細的可行性報告，為用戶提供正確的指導方向，進而避免不必要的投入和損失。

譜鉅科技致力於光譜分析技術的開發與製造，並結合深圳譜研互聯科技對於終端產品設計與技術服務，從產學機構到終端市場，為不同應用領域的客戶提供更智能化的工具和更卓越的服務品質。

第25屆中國國際光電博覽會於2024年9月11日至9月13日在深圳國際會展中心隆重舉辦，譜鉅科技之NIR光譜產品將於譜研互聯科技有限公司展位（3號館，攤位編號3D06）亮相，可體驗譜鉅科技快速掃描、輕巧便攜、高性價比和應用廣泛的近紅外快篩檢測產品。