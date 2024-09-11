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研調：旺季不旺 面板廠調控產能、供需找平衡點

中央社／ 台北11日電

研調機構群智諮詢指出，進入第3季末，旺季依然不旺，中國面板廠調控產能計畫明確，需求端也控制採購量，全球液晶電視面板供需正找尋平衡點。

群智諮詢表示，從品牌商採購角度來看，中國品牌啟動「節能補貼」備貨，國際品牌則進一步減少採購，第3季整體面板採購旺季不旺；從面板供應來看，中國面板廠預計10月採取較大規模控產計畫，可望驅動面板廠庫存回歸健康水位，改善供需環境。

根據群智諮詢預測，全球液晶電視面板市場供需仍寬鬆，8月各尺寸面板價格降幅較大，9月控產效應逐漸顯現，小尺寸面板價格可望持穩，中大尺寸面板報價維持下跌趨勢，但降幅收斂。

群智諮詢調查，32吋電視面板因全球備貨需求支撐，同時主要面板廠積極控產，8月均價小幅下降1美元，9月控產使價格趨於穩定；50吋面板供應分散，品牌議價相對靈活，8月面板均價下跌4美元，9月均價下跌2美元。

不過，55吋面板需求未見恢復，各面板廠策略分歧，8月面板均價下跌4美元，預期9月均價下挫2美元；超大尺寸電視面板部分，中國節能補貼政策推動備貨需求略有恢復，但國際品牌減少採購影響同樣明顯，8月均價下跌4美元，預計9月受調控產能效應影響，均價降幅收斂至1美元。

電視面板

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