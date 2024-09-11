91APP 營收／8月1.25億元創同期新高 備戰雙11

電商全通路SaaS軟體服務公司91APP*-KY（91APP）（6741）公布8月營業收入，單月合併營收1.25億元，創同期歷史新高，月增1%，年增16.23%，累計今年1月至8月合併營收10.06億元，較去年同期成長16.83％。

91APP表示，電子商務解決方案與數位行銷解決方案雙成長引擎，有效協助實體零售客戶提升門市與電商業績，實現D2C與OMO營運效益，帶動91APP營收持續穩健成長。

91APP表示，台灣電商持續向上，實體電商成長率已優於一般電商，91APP協助許多中大型實體零售品牌與通路客戶快速切入D2C，不僅展現營運成果，同時亦積極拓展D2C相關解決方案，為客戶解決痛點，並為公司注入新成長動能，91APP表示，整備部署迎戰第4季的雙11，更將聚焦「RMN3.0」與「零售AI」兩大重點推進。

在數位行銷解決方案預計推出「RMN3.0」，透過91APP獨創零售AI「jooii」優勢，突破現有的RMN框架，為客戶帶來新一代精準零售媒體廣告紅利，大幅提升投資報酬率。91APP持續深化「零售AI」發展。自2017年起，91APP即投入零售相關的AI應用發展，如會員經營、購買意圖、分群溝通等模型與分析，此已是許多客戶採用的服務。隨著近年生成式AI崛起，91APP獨家研發零售AI「jooii」因應市場快速上線，並推出一鍵文案、一鍵洞察等許多協助電商營運、降低人力、快速生成的系列功能。91APP現在更以「jooii」作為產品線，將持續開發零售AI新產品，解決零售業問題，讓零售AI為企業所用，不只是數位轉型，更是AI轉型。