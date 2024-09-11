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i16 亮相但蘋概股慶祝行情不給力 郭明錤曝關鍵

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

蘋果秋季新品發表會正式讓iPhone 16系列新機亮相，大秀七大亮點，但是台廠相關的蘋概股卻沒有亮眼的慶祝行情，天風國際證券分析師郭明錤直言，iPhone 16系列的預購結果是觀察重點，「預購結果對Apple與供應鏈股價的影響時間較長」。

iPhone 16系列新機亮相，蘋果一口氣推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max等4款新機，9月13日開始接受預訂，9月20日發售，綜合iPhone 16系列新機有七大亮點，包括首度導入AI、搭載史上最快處理器、全系列機種將WiFi 7列為標配、歷來最大螢幕iPhone、規格升級不加價、超大電池容量、新增「相機控制鍵」提升拍照樂趣。

蘋果iPhone 16系列新機將上市，法人看好台積電（2330）、鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光（3008）、穩懋（3105）等供應鏈業績將受惠；不過，在新機發表首日，相關的蘋概股以下跌居多，鴻海、大立光都是下跌，全新（2455）、廣達（2382）、台光電（2383）、華通（2313）、雙鴻（3324）等股也都重挫。

11日表現略有改善，大立光盤中漲幅逾3%，全新、廣達、穩懋、玉晶光（3406）等股也是上漲，鴻海也守在紅盤，不過，台積電卻是開高走低，盤中翻黑；以蘋概股的表現來看，並沒有明顯的慶祝行情。

郭明錤認為，「Apple新產品發表會可以聊的很多，主要先針對先前寫的兩個重點討論」，他強調，「以下僅是短期觀點，接下來的觀察重點就是iPhone 16系列的預購結果，預購結果對Apple與供應鏈股價的影響時間較長」。

郭明錤表示，Apple Intelligence是6月WWDC後投資人普遍對Apple與供應鏈轉趨樂觀的關鍵，此事件交易的核心為「優於市場擔憂(better than feared)」(當時普遍擔憂Apple是AI落後者)。但WWDC後Apple與供應鏈股價也上漲了，市場預期也更高了，因此新產品發佈會就不能僅用「優於市場擔憂」來推升股價，而必須有更多細節與使用者體驗，讓投資人們認為Apple Intelligence是「優於預期」。

郭明錤說，從發佈會可得知，Apple Intelligence在美國市場推出正式版的時程，與2025年非美市場的計畫，這都證明Apple對發展終端AI的決心。但因短期內Apple Intelligence無法驗證用戶體驗是否為佳與細節不足導致能見度不足，加上股價在相對高點，容易讓短線投資人先獲利了結。

有關 iPhone 16系列售價部分，郭明錤指出，「與iPhone 15系列售價相同，有助於降低股價的下行風險，但僅靠定價策略不易提供上漲動能」。他認為，「關鍵在於最大賣點的Apple Intelligence之能見度在發佈會後並沒有顯著改善，故在供應鏈出貨預估沒有上調前，不容易立刻說服投資人此定價策略有助於出貨量」。

Apple iPhone iPhone 16

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