影／世界的台積電 經濟部長郭智輝表示認同
經濟部部長郭智輝上午出席工研院「R&D 100 Awards」獲獎記者會，受訪時針對日前台積電總裁魏哲家致員工信中寫道，台積電不只要當台灣的台積電，更要做「世界的台積電」，郭智輝表示認同，認為台積電向世界擴充，當然是世界的台積電。
郭智輝表示台積電於日本熊本有1個廠，美國亞利桑那州有1個廠，德國也興建了1個廠，台積電不再只是台灣人的公司，也有來自世界各地的員工，當然是世界的台積電，但主軸仍在台灣，郭智輝認為，魏哲家此言是為了勉勵員工。
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