晶心科今年 AI 應用業績比重 有望逾四成

2024 RISC-V 台北日移師到新竹舉行，CPU 矽智財（IP）業者晶心科（6533）董事長林志明11日於活動中受訪表示，今年該公司業績以成長雙位數百分比為目標，其中AI應用占比估計將超過四成。

晶心科累計前八月合併營收為6.86億元，年增11.9％，不過上半年仍處於虧損，每股淨損2.54元。

關於RISC-V架構的應用發展，林志明指出，以數量來說，終端裝置的數量一定比資料中心多，而以後裝置晶片可以採用多重CPU架構。過去台灣產業有很長一段時間習慣x86架構，後來也導入安謀（Arm）架構，隨著技術持續進展，異質整合、多重CPU架構可以說很普遍，以RISC-V架構來說，開發者還可以自行添加指令。

AI應用是熱門話題，在RISC-V領域也不例外，而且是支撐晶心科營運很重要的應用。在該公司2022年的營收結構中，相關業績比重為31％，是第二大應用，去年相關占比已達38％，並躍居第一大應用，其次是原本居首的消費性應用，去年占比約28％，儲存裝置應用也達12％，至於車用則占3％。