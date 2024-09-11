魏哲家呼籲逾7萬台積電員工具同理心 塑造更好工作體驗

台積電（2330）董事長魏哲家持續接棒推動台積電成為世界的台積電願景，工作環境是關鍵議題。他在近期發布內部信提到，盼望台積電全球逾7萬台積電員工具更多同理心，更多尊重與更多包容的有效溝通方式，說真話的同時，態度與方式也要顧及對方的感受、接收訊息的有效程度，以免造成不必要的誤會，影響效率與執行力，並盼望塑造更好工作體驗。

對於相關議題，台積電今日則提到，此為公司內部DEI（多元、公平與共融）系列活動之一。台積公司作為全球性的企業，致力推動一個多元、公平且共融的環境，透過開放、具同理心且多元的溝通方式，為全球員工塑造更好的工作體驗。

依據魏哲家在內部信提到，經歷去年去庫存化的影響後，台積電今年上半年在營運締造豐碩的成果，客戶也給予公司高度肯定，感謝來自全球逾7萬多名台積同仁共同努力。

魏哲家也指出，隨著公司全球拓展，公司不再只是台灣的台積電，而是世界的台積電，作為全球性的企業，台積電要營造一個多元、平等且共融的環境，並成為一間真正令人羨慕、尊敬及喜愛的公司。

魏哲家也指出，台積電已做到令人羨慕，但在尊敬與喜愛，還有許多努力的空間。期勉隨台積人的國籍、語言及文化背景越來越多元，應該採更多同理、更多尊重與更多包容的有效溝通方式，說真話的同時，態度與方式也要顧及對方的感受、接收訊息的有效程度，以免造成不必要的誤會，影響效率與執行力。

台積電先前在ESG年報強調，台積公司重視對員工的承諾，深植以人為本、開放溝通的企業文化，致力推動多元與共融的職場環境，營造可持續學習，安全且有樂趣的工作氛圍，並提供優質的薪酬與福利，戮力成為員工引以為傲的公司。