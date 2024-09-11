快訊

辯論後即時民調曝光！63％選民認為賀錦麗勝出 表現超乎預期

LINE免費貼圖5款來了！超Q中秋祝賀圖案快收藏 長輩早安圖重現

免出國搶主機！PS5 Pro台灣定價24280元比日本便宜 各國價格比一比

家登集團愛台灣 董座：在南科總投資金額估逾30億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供
家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供

家登精密旗下子公司家碩科技於11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持，並邀請南部科學園區管理局局長鄭秀絨、台南市經發局副局長蕭富仁及台南市政府副秘書長殷世熙等各界貴賓蒞臨，共同見證家碩科技新廠動土之歷史時刻。邱銘乾並說，家登與家碩在南科總投資金額估逾30億元。

家碩強調，新廠將為家碩科技的發展挹注新活力，不僅提升產能，也為技術創新和產品研發提供更多資源，以滿足不斷增長的市場需求。這是公司推動技術升級和生產能力擴展的重要一步，也是對未來市場前景的積極應對。

家碩科技南科新廠佔地1.8公頃，計畫分期興建，第一期規劃興建總建坪約5,000坪，預計2026年底完工，2027年投入營運。新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。

家碩強調，為自有技術品牌之台灣半導體設備製造商，提供EUV光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理等。新廠的建設，展現了公司不斷追求卓越、創新發展的決心及長期深耕市場的策略布局。未來，家碩科技將一如既往秉持「用心服務、創新專注」的經營理念，持續創造企業更高價值。

家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供
家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供
家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供
家登精密旗下子公司家碩科技於2024年9月11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持。圖：公司提供

光罩 家登

延伸閱讀

家碩科技南科新廠動土 2026年底完工2027年投入營運

力挺南科用水！台南永康再生水廠提前日供1.55萬噸再生水

南科攜手13家業者 2024國際半導體展亮相

家登五大產品線明年齊發功 明年營收挑戰百億元

相關新聞

影／世界的台積電 經濟部長郭智輝表示認同

經濟部部長郭智輝上午出席工研院「R&D 100 Awards」獲獎記者會，受訪時針對日前台積電總裁魏哲家致員工信中寫道，...

晶心科今年 AI 應用業績比重 有望逾四成

2024 RISC-V 台北日移師到新竹舉行，CPU 矽智財（IP）業者晶心科（6533）董事長林志明11日於活動中受訪...

魏哲家呼籲逾7萬台積電員工具同理心 塑造更好工作體驗

台積電（2330）董事長魏哲家持續接棒推動台積電成為世界的台積電願景，工作環境是關鍵議題。他在近期發布內部信提到，盼望台...

家登集團愛台灣 董座：在南科總投資金額估逾30億元

家登精密旗下子公司家碩科技於11日舉行新廠動土典禮。本次典禮由家碩科技董事長邱銘乾主持，並邀請南部科學園區管理局局長鄭秀...

泓德能源9月13日起申購、每股188元 抽中可望現賺5萬

泓德能源-創 （6873）改列上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，競價拍賣11日開標，得標加權平均價...

iPhone 供應鏈營收表現 台積電、大立光、穩懋等亮眼

上市櫃公司10日8月營收全數出爐。隨iPhone 16系列推出，統整iPhone供應鏈的相關廠商營收表現，包括台積電（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。