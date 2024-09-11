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家碩南科新廠動土 第1期預計2026年底完工

中央社／ 台北11日電

家登子公司家碩今天舉行南科新廠動土典禮，第1期預計2026年底完工，2027年投入營運。

家碩今天舉行新廠動土典禮，由家登暨家碩董事長邱銘乾主持。家碩表示，新廠除可提升產能，並有助於技術創新和產品研發，因應不斷成長的市場需求。

家碩指出，南科新廠占地1.8公頃，將分期興建，第1期規劃興建總建坪約5000坪，預計2026年底完工，2027年投入營運。新廠以綠建築規範為設計基礎，並採用多項節能減排設施，平衡兼顧企業發展與環境永續的責任。

家碩主要提供極紫外光（EUV）光罩及高階光罩傳載自動化的技術解決方案，產品包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存和智慧倉儲管理等。

光罩 家登

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