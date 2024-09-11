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iPhone 供應鏈營收表現 台積電、大立光、穩懋等亮眼

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

上市櫃公司10日8月營收全數出爐。隨iPhone 16系列推出，統整iPhone供應鏈的相關廠商營收表現，包括台積電（2330）、大立光（3008）、穩懋（3105）等紛紛表現亮眼，後市可期。

在iPhone出貨量方面，市場法人預估，今年下半年零組件供應鏈對iPhone 16系列的備貨量將達到8,500-9,000萬支，較去年小幅增長；2025年將增長7%至2.4億支，主要受益於Apple Intelligence和生成式AI功能的刺激帶動，有望縮短當前平均約40至41個月的換機周期。

檢視相關蘋果供應鏈，指標廠大立光8月合併營收70.18億元，創歷史單月新高，並已連續六個月遞增；臻鼎-KY（4958）、玉晶光（3406）則連三個月遞增，新日興（3376）、華通（2313）、景碩（3189）連兩個月遞增，營收表現亮眼。

而累計前八月合併營收年成長達10%以上的公司，則包括全新（2455）、新日興、大立光、玉晶光、台積電、穩懋、臻鼎-KY、華通、國巨（2327）、景碩等，營收表現紛紛已開始加溫。

在此趨勢下，市場法人看好，鏡頭供應商如大立光和玉晶光將因客戶採用潛望式鏡頭及超廣角鏡頭而受益；華通的軟硬結合板（RFPCB） 市占率有望在iPhone 16 系列中擴大，而臻鼎-KY的接單比重也預計成長5-10%。

全新也成功打入蘋果供應鏈體系，並成為該公司功率放大器（PA）磊晶的主要供應商，下半年營運將有望逐季成長。

此外，隨著Wi-Fi 7升級和高階機種比例提高，受益於需求的增加和新技術的應用，法人預估2025年台積電、鴻海（2317）及穩懋等供應鏈廠商的iPhone相關營收貢獻將逐步攀升，嘉惠相關業者長線的基本面表現。

外資美銀證券指出，台積電作為全球領先的晶圓代工廠，擁有先進的製程技術，特別是在3奈米和5奈米製程方面，對於AI晶片製造至關重要，且帶動平均銷售單價（ASP）將逐步上升。

值得注意的是，業內人士透露，外傳蘋果2025年將考慮採用2奈米晶片，iPhone 17系列有機會將成為首批使用的幾種。法人補充，隨蘋果有望成為第一個2奈米開案的客戶，其所產生的示範效應，將吸引其他科技大咖爭相採用，對於台積電2奈米製程滲透率的提高，將產生正面效應。

另外，傳聞蘋果2026年將推出首款折疊iPhone，相較於傳統iPhone，最大差異在於新增軸承設計，使軸承成為折疊機的重要零組件之一。其中，樞紐大廠新日興作為蘋果的主要軸承供應商，有望成為最大贏家。

iPhone 台積電 蘋果供應鏈

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