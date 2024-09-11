海柏特攜手 Pubu 新增電子書閱讀器產品維修服務

宏碁（2353）集團旗下子公司海柏特（6884）近期宣布，消費者可將Pubu旗下的Pubook系列電子書閱讀器送至台北松信服務中心進行官方授權維修。海柏特致力於3C產品的售後服務，且已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機及家電等，投入電子書閱讀器新產品線後，將為消費者提供更全面的電子產品一站式售後服務。

近兩年台灣電子書市場有相當明顯的成長，海柏特瞄準市場需求，推出電子書閱讀器相關維修服務。Pubu於去年發表全新10.3吋彩色電子書閱讀器Pubook Pro後，創下群眾募資電子閱讀器新高，確立了數位閱讀的成長趨勢。

今年結合海柏特官方授權維修服務，建立更完整的3C產品售後維修服務範圍，延長電子產品使用週期，一起落實節能，共同提升環保永續價值，滿足消費者需求。

海柏特今年持續擴大業務，今年7月在花東地區設立新服務中心，使當地民眾能就近於門市送修產品，及購買享有海柏特保固計劃（HSN Warranty）的商品。隨著花東地區服務中心啟用，可望為海柏特營收再創成長動能。

海柏特今年8月營收1.1億元，月增3.19%、年增39.6%；累計海柏特今年前八個月營收達7.83億元、年增31%，為歷史新高紀錄。