創控科技：半導體製程控管領域設備出貨增加 旺季可期

全球AMC及VOCs監測大廠創控科技（6909）指出，受惠半導體製程控管領域設備出貨增加，隨著客戶驗收完成，營收陸續認列，下半年傳統旺季仍然可期，全年可望保持成長。

創控科技日前公告8月營收4,882萬元；累計1-8月營收2.47億元，再創歷年同期新高，年增3.52％。

該公司提到，旗下MiTAP系列產品提供完整AMC監測運用，協助半導體廠從環境監測、晶圓搬運盒（FOUP）潔淨度確認到設備機台內的污染管控，都有最符合經濟效益的解決方案。在先進製程對於生產環境之潔淨度要求更為嚴格下，全球先進製程積極擴產，有利創控接單。創控今年擴大SEMICON Taiwan 2024國際半導體展攤位規模，展出核心產品及新產品，來訪客數較去年成長37％，創歷次參展的洽詢紀錄。

其中，新產品FMS 2000為半導體製程FOUP微環境監測整合式解決方案，為先進製程解決FOUP污染監測問題；MiTAP M3以IMS技術分析酸性、鹼性氣體，創控自有專利產品可量測物種也從VOCs有機物種的量測，擴大至酸鹼物種的分析，完善AMC整體監測方案。FMS 2000、MiTAP M3分析儀已經開始接單出貨，營收貢獻將於客戶驗收後陸續顯現，增添公司營運成長新動能。