貿聯-KY簽約收購東歐Easys 強化半導體設備業務

連接線束大廠貿聯-KY持續海外擴張，今天宣布簽署最終收購協議，以企業價值5150萬歐元（約新台幣18.3億元），全資收購東歐Easys s.r.o.公司，此交易預計今年第4季完成。貿聯希望藉此強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能與技術。

貿聯說明，此次併購標的Easys，前身為ElectronicWallisch GMBH，1999年創立於奧地利，主要從事半導體設備的配電箱生產及系統整合與組裝，之後隨著業務規模擴大，2005年於斯洛伐克更名創立Easys。

貿聯董事長梁華哲表示，Easys在半導體設備領域已有不錯實績及聲譽，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助貿聯在更多區域爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。

貿聯表示，此次收購Easys公司，商業模式與2020年收購新加坡商Speedy Industrial相似，希望增加客製化產品業務的產能和技術。未來Easys將併入貿聯的工業應用部門，高附加價值的資本設備可望成為工業應用部門營收占比最高的業務，進一步提升公司整體營運表現。

受惠AI熱潮，HPC（高效能運算）成長加速，帶動貿聯的數據傳輸和電源解決方案銷售增加。貿聯今年上半年稅後純益新台幣15.83億元，較去年同期大幅成長48.22%，每股純益達9.69元，上半年已賺進近1個股本。