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貿聯簽署最終收購協議 收購Easys s. r. o.
全球連接線束解決方案的領導廠商貿聯-KY（3665）11日宣布簽署最終收購協議，以企業價值5150萬歐元全資收購Easys s. r. o.，這筆交易預計將在2024年第四季度完成。
此次併購的標的前身Electronic Wallisch GMBH 於1999年創立於奧地利，主要從事半導體設備的配電箱生產及系統整合與組裝，之後隨著業務規模擴大，2005年於斯洛伐克更名創立Easys k.s.。Easys已在半導體設備領域有成就實績與傑出的聲譽。
貿聯董事長梁華哲認為，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助於在更多區域爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。通過此次交易，貿聯將Easys併入工業應用部門，資本設備可望成為工業應用部門的最高佔比業務，進一步提升營運表現。
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