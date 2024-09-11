快訊

台新、新光金擬調高換股比例 新光金跳空大漲

不斷更新／ 賀錦麗批川普替富人減稅 提美晶片業「台灣也中槍」

61歲翁家明與嫩妹相約攀岩 女方身分被底是生技千金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貿聯簽署最終收購協議 收購Easys s. r. o.

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

全球連接線束解決方案的領導廠商貿聯-KY（3665）11日宣布簽署最終收購協議，以企業價值5150萬歐元全資收購Easys s. r. o.，這筆交易預計將在2024年第四季度完成。

此次併購的標的前身Electronic Wallisch GMBH 於1999年創立於奧地利，主要從事半導體設備的配電箱生產及系統整合與組裝，之後隨著業務規模擴大，2005年於斯洛伐克更名創立Easys k.s.。Easys已在半導體設備領域有成就實績與傑出的聲譽。

貿聯董事長梁華哲認為，此次併購是強化公司策略的重要機會，有助於在更多區域爭取更多高附加價值的半導體設備組裝業務。通過此次交易，貿聯將Easys併入工業應用部門，資本設備可望成為工業應用部門的最高佔比業務，進一步提升營運表現。

併購 半導體 貿聯

延伸閱讀

正淩訂單看到年底

旭然營收／前八月年增15％ 創歷年同期次高水準

影／新莊化成路新泰工業停車場起火 黑煙竄天際

工研院、荷蘭在台辦事處牽線 貿聯攜手Phix攻矽光子

相關新聞

創控科技：半導體製程控管領域設備出貨增加 旺季可期

全球AMC及VOCs監測大廠創控科技（6909）指出，受惠半導體製程控管領域設備出貨增加，隨著客戶驗收完成，營收陸續認列...

仁寶報喜 傳再獲R&D100 3大高管今現身解密

代工大廠仁寶（2324）近年積極衝刺創新技術的開發及布局，而市場近日則傳出仁寶繼去年以「智慧射頻熱消融系統」奪下R&D1...

貿聯簽署最終收購協議 收購Easys s. r. o.

全球連接線束解決方案的領導廠商貿聯-KY（3665）11日宣布簽署最終收購協議，以企業價值5150萬歐元全資收購Easy...

黃仁勳、劉德音同步看好 水冷散熱商機無窮

隨著AI晶片世代持續更迭，超級運算所付出的代價即是解熱問題愈來愈難，這也讓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與前台積電（2330）董事長劉德音兩位科技大咖不約而同高呼水冷散熱的重要性...

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

SEMICON TAIWAN國際半導體展日前剛熱鬧落幕，蘋果iPhone16發表會就接力登場，無論半導體盛會或新一代手機新品，AI落地應用仍是最熱門的議題。台灣雖位居全球半導體產業的中流砥柱，但半導體優勢要延續，有3大關鍵。 而這3大關鍵是如何持續推進技術突破、因應地緣政治挑戰及人才短缺的壓力。究竟台灣該怎麼應對？

華為三折機 售價9萬起跳…實現「把電腦放口袋裡」

蘋果秋季新品發表會於台灣時間10日凌晨落幕後不到12小時，華為在太平洋另一端舉辦新品發表會，如預期端出全球首款三折機「M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。