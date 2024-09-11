聯發科8月營收月減8% 近六月低點

手機晶片大廠聯發科（2454）於昨（10）日公布8月合併營收415.28億元，月減8.9%，為近六個月低點。聯發科全年業績目標是預期美元營收將成長中十位數百分比，約14%至16%。

聯發科8月業績年減1.7%，累計前八月合併營收為3,478.67億元，年增29.8%。聯發科執行長蔡力行先前提到，相信2024年是下一階段成長的開始。

聯發科評估，本季雖然是傳統旺季，但三大營收類別皆約略持平，以美元對新台幣匯率為1比32.3為計算基礎，單季營收將介於1,235億元至1,324億元之間，約季減3%至成長4%，預估中間值約僅季增0.5%，估計將較去年同期成長12%至20%。

依照聯發科7、8月的業績合計數約871.37億元來看，9月業績只要363億多元，單季營收表現即可達到上述預測區間低標。

聯發科對於全年的業績目標，預期美元營收將成長中十位數百分比（14%至16%），扣除一次性項目的毛利率預計介於46%至48%之間。

聯發科提到，第4季基本上取決於消費性產品表現，雖然下一代旗艦手機晶片天璣9400提升營收，但可能還是會回到疫情前的相對淡季表現，全年展望保持不變。

天璣9400預計10月上市，採用3奈米製程生產，標榜進一步優化生成式AI的功能。蔡力行表示天璣9400首波導入的機型數量比天璣9300更多，有信心2024年旗艦產品營收成長會超過50%。

蔡力行日前重申中長期策略，看好在雲端運算與邊緣運算的AI大趨勢中，聯發科在有利的位置。

目前新專案進展順利，可望從2025年下半年開始貢獻營收。