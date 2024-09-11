華為昨（10）日新品發表會中，鴻蒙智行推出問界M9五人座車型，並開啟智界R9車型預售。華為強調，從9月11日起，華為在售的五款車型和即將開售的智界R9，將陸續升級成華為ADS 3.0智駕系統。

問界M9五人座車型售價為人民幣46.98萬至56.98萬元（約新台幣211萬元至256萬元），和早前推出的六人座車型一致；智界R9的預售價為人民幣26.8萬元起。

華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，問界M9預訂超過13萬輛；7月該車銷量超過1.8萬輛，在人民幣50萬元以上市場超過前20名車型的總和。余承東表示，鴻蒙智行本想用問界品牌來覆蓋所有產品，但相關政策不允許，所以和奇瑞、北汽、江淮等車企分別打造智界、享界、尊界。

IT之家報導，華為ADS 3.0智駕系統由享界S9汽車首發，該版本率先應用端到端類人智駕，智慧應對複雜路況、駕駛控制更平穩，並能實現物體識別和場景理解。

第一財經報導，目前問界是華為鴻蒙智行銷量主力，然而近幾月鴻蒙智行銷量已連續被理想汽車超越，考慮到鴻蒙智行今年50萬輛銷量目標，不排除問界M9快速增配、智界新增SUV品類產品。