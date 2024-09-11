華為新款智慧車吸睛
華為昨（10）日新品發表會中，鴻蒙智行推出問界M9五人座車型，並開啟智界R9車型預售。華為強調，從9月11日起，華為在售的五款車型和即將開售的智界R9，將陸續升級成華為ADS 3.0智駕系統。
問界M9五人座車型售價為人民幣46.98萬至56.98萬元（約新台幣211萬元至256萬元），和早前推出的六人座車型一致；智界R9的預售價為人民幣26.8萬元起。
華為終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，問界M9預訂超過13萬輛；7月該車銷量超過1.8萬輛，在人民幣50萬元以上市場超過前20名車型的總和。余承東表示，鴻蒙智行本想用問界品牌來覆蓋所有產品，但相關政策不允許，所以和奇瑞、北汽、江淮等車企分別打造智界、享界、尊界。
IT之家報導，華為ADS 3.0智駕系統由享界S9汽車首發，該版本率先應用端到端類人智駕，智慧應對複雜路況、駕駛控制更平穩，並能實現物體識別和場景理解。
第一財經報導，目前問界是華為鴻蒙智行銷量主力，然而近幾月鴻蒙智行銷量已連續被理想汽車超越，考慮到鴻蒙智行今年50萬輛銷量目標，不排除問界M9快速增配、智界新增SUV品類產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言