蘋果秋季新品發表會 智慧表、AirPods 4同步亮相
蘋果秋季新品發表會除了亮相眾所矚目的iPhone 16系列新機之外，也端出Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2等智慧手表，以及無線耳機AirPods 4等穿戴裝置新品。
蘋果營運長威廉斯說，Apple Watch Series 10有歷來最薄的設計以及最大的螢幕。至於AirPods 4，蘋果稱其為「迄今最舒適的 AirPods」。
蘋果執行長庫克表示，「我們在Apple Watch開創的先進技術基礎上進一步提升，使產品變得更加實用、不可或缺和智慧化」。另外，用戶可在30分鐘內將手表充電至80%電量，這使得Apple Watch Series 10成為迄今充電速度最快的Apple Watch。
蘋果還提到，Apple Watch Series 10能夠「提醒用戶睡眠呼吸中止症的風險」，透過測量用戶睡眠時的呼吸異常，每30天分析一次數據。至於Apple Watch Ultra 2，蘋果將其定位為運動愛好者的完美夥伴，擁有「運動手表中最精準的GPS」。Apple Watch Series 10起售價為399美元，Apple Watch Ultra 2售價為799美元，美國消費者10日可預訂，預定十天後上市。
AirPods 4方面，蘋果強調音質顯著提升，並且能幫助減少環境噪音。AirPods 4售價129美元，有自動降噪功能的AirPods 4售價為179美元。
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