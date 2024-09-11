蘋果Apple Intelligence 初期 AI 功能只有英文版

蘋果推出為Apple Intelligence全新打造的iPhone 16系列新機，被譽為iPhone邁入AI世代的開始，惟眾所期待的AI功能並未隨新機開賣同步上線，首批功能要到10月透過免費軟體更新才會提供，且初期AI功能只有英文版，包括台灣等非英語系國家要等到明年才能支援。

蘋果正在生成式AI領域追趕Google、微軟等對手。今年的秋季新品發表會部分是向消費者和華爾街證明，「蘋果在AI問題上是很認真的。」但該公司的AI仍然處於起步階段。所謂的Apple Intelligence經歷了多次推遲，許多關鍵性功能要到明年才會發布。就目前而言，該技術主要專注於歸納訊息和通知，與對手的AI技術不可同日而語。

路透報導，iPhone 16的發布，成為蘋果新品發表會當天大陸社群媒體熱搜話題，在微博熱搜榜上，前十名就有三個與iPhone 16發布有關，AI功能更是討論的主要話題。新機因AI功能尚不支持中文而招嘲諷，對蘋果來說是一大挑戰，在大陸這個全球最大的智慧手機市場上，蘋果與華為的競爭日益激烈。