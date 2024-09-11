台積8月業績 創同期新高…法人估Q3美元財測可望超標

台積電（2330）昨（10）日公告2024年8月合併營收約2,508.66億元，月減2.4%，年增33%，創歷年同期新高、單月歷史次高，較單月歷史新高的7月略為下滑，符合市場預期。法人分析，台積電7、8月累計營收已達財測約近七成，預估第3季美元財測可望輕鬆達陣甚至超標。

台積電ADR早盤下跌逾2%。台積電前八月營收約為1兆7,739億7,400萬元，年增30.8%，也是歷來最佳紀錄。台積電日前法說會釋出第3季展望，美元營收估計224-232億美元，相較今年第2季美元營收208.2億美元，季增7.6%-11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高。

台積電營收

台積電財測匯率假設為1美元兌新台幣32.5元，以中間值計將呈季增長。法人推估，第3季新台幣營收約介於7,280至於7,540億元，7月營收2,569.53億元，8月營收2,508.66億元，9月約2,201億元就可達成財測。

台積電前一次法說會略為拉升2024年美元營收預測至增加mid twenties（24-26%），較先前目標21-26%區間，低標略為收斂上修。法人預期，台積電下半年美元營收逐季挑戰新高，今年美元營收有望超標，至年增三成以上。

台積電先進製程量產持續領先，最先進的A16製程尚未量產，首批客戶群已浮上檯面。業界盛傳除了長期大客戶蘋果已預定首批產能，還出現新的指標企業，OpenAI下單3奈米先進製程，因應自研晶片長期需求也預訂A16產能，是台積電AI相關訂單能見度拉長的推手。台積電日前表示不評論市場傳聞，亦不評論單一客戶業務。

台積電下世代A14相關研發投資與設備也已啟動並將到位。據傳首台艾司摩爾（ASML）下世代高數值孔徑極紫外光微影（High-NA EUV）設備本月將進機，屆時可能需要動用高速公路交管或特定路線於深夜運送入廠，預計將進入台積電全球研發中心。