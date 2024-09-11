超微強攻 AI 台鏈沾光
超微（AMD）執行長蘇姿丰9日出席高盛大會時表示，AI的超級周期才剛開始，規模超過她五年前的預期。她表示，AMD會加快發展速度，在這幾年每年都將發表新的AI晶片。外界預期與AMD合作關係密切的台積電（2330）應可受惠。
根據Yahoo Finance報導，蘇姿丰指出，AMD加速AI規畫，打算每年發布新AI晶片，今年稍晚將推出MI325晶片、2025年發表MI350、2026年再推MI400，挑戰輝達（NVIDIA）市場地位。
蘇姿丰提到，「相信我們能在大型語言模型的訓練和推論中，發揮重大作用」。AMD去年推出Instinct MI300X，內建192GB記憶體及1,530億個電晶體，用於訓練ChatGPT等大型語言模型。AMD預估，MI300X今年的銷售額將達45億美元，遠高於去年AI相關晶片的1億美元。Jefferies分析師柯提斯（Blayne Curtis）說，AMD上修MI300晶片展望，是正面訊息。
AMD明年將亮相的MI350系列，規畫以3奈米製程打造，號稱AI效能躍進幅度為AMD史上最大。
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