蘋果iPhone 16新機面市 大摩按讚八台廠
蘋果iPhone 16系列新機準時面市，摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「亞太科技產業」報告中指出，Apple Intelligence將推動下半年起的換機需求，台積電（2330）等八家iPhone 16供應鏈受惠最多。
大摩維持下半年iPhone 16總產量約8,700萬支，年增約5%的預估，看好將嘉惠相關供應鏈，尤其是鴻海、大立光等受惠最多，在這兩家公司今年的預估營收中，整體iPhone的貢獻度都占40%至45%（高階機型貢獻都為15%至20%，低階機型貢獻為10%至15%）。
台廠中，大摩看多台積電、鴻海、大立光、玉晶光、緯創、台達電、國巨、穩懋等八家iPhone 16供應鏈，均給予「優於大盤」評等。目標價為鴻海270元、大立光3,000元、台積電1,220元，玉晶光800元、緯創168元，台達電500元、國巨607元、穩懋188元。
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