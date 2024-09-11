蘋果iPhone 16新機面市 大摩按讚八台廠

SEMICON TAIWAN國際半導體展日前剛熱鬧落幕，蘋果iPhone16發表會就接力登場，無論半導體盛會或新一代手機新品，AI落地應用仍是最熱門的議題。台灣雖位居全球半導體產業的中流砥柱，但半導體優勢要延續，有3大關鍵。 而這3大關鍵是如何持續推進技術突破、因應地緣政治挑戰及人才短缺的壓力。究竟台灣該怎麼應對？

2024-09-11 06:00