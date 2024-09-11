華為三折機 售價9萬起跳…實現「把電腦放口袋裡」

蘋果秋季新品發表會於台灣時間10日凌晨落幕後不到12小時，華為在太平洋另一端舉辦新品發表會，如預期端出全球首款三折機「Mate XT」，主打內折與外折合一，內外彎折同時進行，同時搭載全世界最薄電池，並支援多款AI應用及衛星通話，開賣時間也再次與蘋果強碰，訂於9月20日。

華為並揭曉Mate XT售價介於人民幣1萬9,999元（約新台幣9萬元）至人民幣2萬3,999元（約新台幣10.8萬元），符合預期。市場看好華為三折機潛力，台廠當中，富世達獨家供應Mate XT最關鍵的軸承元件，吸引買盤簇擁，昨日股價漲幅一度高達8%，終場漲11元、收762元。

華為終端BG董事長余承東強調，這款三折機產品成本非常高，但隨著良率提升可能會有下降。新機並有三個突破：一個是三折，一個是頂尖科技，一個是未來趨勢。

華為這次新品發表會時間與蘋果秋季新品發表會「強碰」，昨天宣布三折機也和蘋果iPhone 16系列開賣日期一樣，都訂於9月20日，再次引爆話題，華為並選了10時08分這個時間開賣。

余承東介紹，Mate XT是全球首款量產三折疊手機，擁有10.2吋螢幕，該產品花了研發團隊五年，是款將科幻帶進現實的產品，能實現一折、兩折與三折大螢幕閱覽等一機多用。同時推出折疊觸控鍵盤，實現「把電腦放在口袋裡」、「把鍵盤放在口袋裡」。

余承東說，華為三折手機最大突破為解決螢幕與鉸鏈技術，實現內折與外折合一，內外彎折同時進行，增加螢幕抗衝擊能力，手機厚度僅0.36公分，因此電池也只有0.19公分，堪稱全世界最薄。