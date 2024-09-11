iPhone 16標配WiFi 7 穩懋、全新、宏捷科訂單將倍增

蘋果台北時間10日新品競出，除了既有協力廠迎來新一波動能之外，新品「供應鏈隱藏版新贏家」也出列，以iPhone 16系列全機種將WiFi 7列為標配，引爆功率放大器（PA）用量最高比前一代多一倍最受關注，穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）訂單量也將較前一代翻倍增長，新機帶來的效應最補。

另外，台亞、日月光投控分別奪下新款智慧手表新增的睡眠呼吸感測功能所需感測器，以及iPhone 16系列機種新增的相機快門電容式觸控按鍵新單，也是蘋果新品新功能受惠廠。

iPhone 16全系列首度支援WiFi 7，外界預料，此舉將引領其他手機品牌廠陸續跟進導入WiFi 7技術，推升功率放大器（PA）市場需求快速增溫。

業界人士指出，WiFi 5僅採用一至二顆PA，WiFi 6則使用三至四顆，目前智慧手機（包括前一代的iPhone 15）普遍搭載的WiFi 6E技術PA所需數量增為四至七顆，估計WiFi 7所需PA將達八至十顆，換算最多比WiFi 6E多一倍。

上述概念類似iPhone從早期單鏡頭演進至後來雙鏡頭、乃至於到現在的三鏡頭，對鏡頭用量倍數增加的狀況，大立光、玉晶光等鏡頭供應商出貨呈現同比例增長，即便iPhone出貨量增長年比都是數個百分點上下，但大立光、玉晶光業績仍因供應的鏡頭出貨量翻倍而三級跳。

目前國內PA族群中，全新負責供應PA所需的上游磊晶，穩懋、宏捷科則負責生產PA。



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