快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

iPhone 16標配WiFi 7 穩懋、全新、宏捷科訂單將倍增

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔╱台北報導
蘋果台北時間10日新品競出，除了既有協力廠迎來新一波動能之外，新品「供應鏈隱藏版新贏家」也出列。記者黃筱晴／攝影
蘋果台北時間10日新品競出，除了既有協力廠迎來新一波動能之外，新品「供應鏈隱藏版新贏家」也出列。記者黃筱晴／攝影

蘋果台北時間10日新品競出，除了既有協力廠迎來新一波動能之外，新品「供應鏈隱藏版新贏家」也出列，以iPhone 16系列全機種將WiFi 7列為標配，引爆功率放大器（PA）用量最高比前一代多一倍最受關注，穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）訂單量也將較前一代翻倍增長，新機帶來的效應最補。

另外，台亞、日月光投控分別奪下新款智慧手表新增的睡眠呼吸感測功能所需感測器，以及iPhone 16系列機種新增的相機快門電容式觸控按鍵新單，也是蘋果新品新功能受惠廠。

iPhone 16全系列首度支援WiFi 7，外界預料，此舉將引領其他手機品牌廠陸續跟進導入WiFi 7技術，推升功率放大器（PA）市場需求快速增溫。

業界人士指出，WiFi 5僅採用一至二顆PA，WiFi 6則使用三至四顆，目前智慧手機（包括前一代的iPhone 15）普遍搭載的WiFi 6E技術PA所需數量增為四至七顆，估計WiFi 7所需PA將達八至十顆，換算最多比WiFi 6E多一倍。

上述概念類似iPhone從早期單鏡頭演進至後來雙鏡頭、乃至於到現在的三鏡頭，對鏡頭用量倍數增加的狀況，大立光、玉晶光等鏡頭供應商出貨呈現同比例增長，即便iPhone出貨量增長年比都是數個百分點上下，但大立光、玉晶光業績仍因供應的鏡頭出貨量翻倍而三級跳。

目前國內PA族群中，全新負責供應PA所需的上游磊晶，穩懋、宏捷科則負責生產PA。


延伸閱讀

蘋果iPhone 16新機面市 大摩按讚八台廠

WiFi iPhone 雙鏡頭

延伸閱讀

大摩：iPhone 16下半年產出8700萬支 八台廠最受惠

iPhone 16將上市…iPhone 15降價了！中華電信：最高降4千元

中華電信限量預約iPhone 16五分鐘內不到 秒殺額滿

中華電信iPhone 16全系列 網路門市預約5分鐘內額滿

相關新聞

華為三折機 售價9萬起跳…實現「把電腦放口袋裡」

蘋果秋季新品發表會於台灣時間10日凌晨落幕後不到12小時，華為在太平洋另一端舉辦新品發表會，如預期端出全球首款三折機「M...

台積8月業績 創同期新高…法人估Q3美元財測可望超標

台積電昨（10）日公告2024年8月合併營收約2,508.66億元，月減2.4%，年增33%，創歷年同期新高、單月歷史次...

iPhone 16上秀 七亮點聚光…台積、鴻海等業績吃補

蘋果台灣時間10日舉辦秋季新品發表會，最受矚目的iPhone 16系列新機亮相，有七大亮點，包括首度導入AI、搭載史上最...

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

SEMICON TAIWAN國際半導體展日前剛熱鬧落幕，蘋果iPhone16發表會就接力登場，無論半導體盛會或新一代手機新品，AI落地應用仍是最熱門的議題。台灣雖位居全球半導體產業的中流砥柱，但半導體優勢要延續，有3大關鍵。 而這3大關鍵是如何持續推進技術突破、因應地緣政治挑戰及人才短缺的壓力。究竟台灣該怎麼應對？

台積8月合併營收 歷史次高

台積電昨公告八月合併營收二五○八點六六億元，較七月衰退百分之二點四，但比去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、也是單月次...

超微強攻 AI 台鏈沾光

超微（AMD）執行長蘇姿丰9日出席高盛大會時表示，AI的超級周期才剛開始，規模超過她五年前的預期。她表示，AMD會加快發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。