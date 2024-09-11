iPhone 16上秀 七亮點聚光…台積、鴻海等業績吃補

蘋果台灣時間10日舉辦秋季新品發表會，最受矚目的iPhone 16系列新機亮相，有七大亮點，包括首度導入AI、搭載史上最快處理器、全系列機種將WiFi 7列為標配、歷來最大螢幕iPhone、規格升級不加價、超大電池容量、新增「相機控制鍵」提升拍照樂趣。

在這場名為「閃耀時刻」（It's Glowtime）的新品發表會上，蘋果一口氣推出iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max等四款新機，13日開始接受預訂，20日發售。隨著新機七大亮點閃耀，法人看好台積電（2330）、鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光（3008）、穩懋（3105）等供應鏈業績將吃補。

新機第一大亮點是首度整合智慧系統Apple Intelligence。蘋果執行長庫克強調，Apple Intelligence技術將讓iPhone功能顯著提升，「標誌著一個令人振奮新時代的開始」，同時，AI功能將釋放出「真正改變人們生活的創新」。

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新機並搭載最新A18系列處理器，是歷來最快的iPhone處理器，可優化大型生成式AI模型的運作，為第二大亮點，其中，iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max都配備A18 Pro處理器；iPhone 16、iPhone 16 Plus則導入A18處理器。A18 Pro與A18均以台積電3奈米製程打造，差別在於A18 Pro多了一顆GPU，外界估整體性能提高5%至10%。

第三是iPhone 16全系列首度搭載WiFi 7，這令外界相當意外。業界人士指出，過往蘋果在WiFi新技術方面的導入都比其他品牌緩慢，今年卻率先採用WiFi 7，且全系列機種均支援，對果粉相當具吸引力。

第四，iPhone 16 Pro Max的螢幕尺寸擴大到6.9吋，為史上最大iPhone。蘋果透過擴大螢幕可視面積以及縮窄螢幕邊框的方式，讓整機看起來與過往差異不大，但螢幕範圍則獲得明顯提升，有助於用戶體驗升級。

第五，四款新機「完全沒漲價」，這讓不少果粉直呼「相當有誠意」。iPhone 16和iPhone 16 Plus在美國起售價格分別為799美元、899美元，台灣售價則各為新台幣29,900元、32,900元。iPhone 16 Pro起售價999美元，iPhone 16 Pro Max起售價1,199美元；台灣售價分別為新台幣36,900元與44,900元。

第六，蘋果指出，iPhone 16 Pro Max電池壽命為歷來iPhone之最，但未提供細節。

最後壓軸的亮點是，全系列新機右側邊下方均首度新增「相機控制按鍵」，不但能讓使用者輕鬆拍照，還能借助AI功能查詢眼前事物的資訊，並可充當拍照快門與應用控制使用。更令人驚喜的是，該按鍵還可模擬單眼相機快門的按掣手感，彷彿將一台單眼相機收入口袋。