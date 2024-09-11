蘋果iPhone 16問世 電信三雄推0元購機

蘋果iPhone 16系列新機問世，電信三雄昨（10）日宣布展開預約及預購，將於下周五（20日）同步開賣，業者也宣布新機專屬資費，搭配高資費及長約期，可零元購機，並看好將帶來比i15更旺的換機潮。

中華電信（2412）昨日下午3時展開限時限量預約，5分鐘內秒殺；遠傳與台灣大將與Apple官網同步，於9月13日晚上8時起開放預購。至於果粉「最想購買機種」，中華電信表示，iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max高達八成，256G占四成；沙漠色鈦金屬最受歡迎。遠傳統計，選擇iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max的果粉高達85%，過半選沙漠色鈦金屬配色。

3C通路商燦坤13日晚間8時開放預購i16系列新機，登入購物網可預購。全國電表示，13日晚上6時至官網預約登記送3C配件購物金600元。