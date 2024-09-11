快訊

輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

結盟漢磊衝刺第三代半導體 世界：完善電源管理平台

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今年6月宣布攜手恩智浦在新加坡興建12吋廠，如今又結盟漢磊衝刺第三代半導體，世界董事長暨策略長方略針對此次合作在新聞稿中強調，可更加完整電源管理技術平台；業界認為這是雙方合作的關鍵。

方略說，希望能為客戶的產品提供更具競爭力的全方位解決方案。世界基於現有的電源管理IC，分離式元件以及氮化鎵外，再導入碳化矽後，可成為具備完整第三類化合物半導體的8吋晶圓廠

世界本身在電源管理IC製造已有獨特地位，此次和漢磊結盟，將可拓展電源管理產品相關業務市場，提供從低功耗到高功率、從低頻到高頻操作，更加完整的電源管理技術平台，能為客戶的產品提供更具競爭力的全方位解決方案。

方略先前也提到，世界本身配合AI伺服器相關電源管理IC（PMIC），他看好在AI伺服器領域將需要更多的PMIC數量，且隨著應用擴散至AI PC等終端裝置，看好PMIC成長幅度較其他產品線大。

此外，除了替客戶節能，世界先前已宣布加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾2040年全球營運據點將百分之百使用再生能源，為台灣半導體產業中首家承諾於2040年達到RE100目標的企業。世界更進一步設定淨零路徑，穩步朝2050年淨零排放目標邁進。

方略當時強調，世界身為全球特殊積體電路製造服務的領導廠商，堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響，積極推動相關綠色行動，期許透過攜手上下游產業及RE100會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來的衝擊。

晶圓廠 第三代半導體 電源管理

延伸閱讀

調查：大陸企業在太陽能板和風電成壟斷之勢 加劇歐美警惕

英國擴大再生能源建設、中國聚焦「新基建」提振關鍵金屬「銅」的長線需求

鴻海拚2025年45家主供應商 100%綠電製造

2050淨零排放 國家公園建築導入再生能源

相關新聞

華為三折機 售價9萬起跳…實現「把電腦放口袋裡」

蘋果秋季新品發表會於台灣時間10日凌晨落幕後不到12小時，華為在太平洋另一端舉辦新品發表會，如預期端出全球首款三折機「M...

台積8月業績 創同期新高…法人估Q3美元財測可望超標

台積電昨（10）日公告2024年8月合併營收約2,508.66億元，月減2.4%，年增33%，創歷年同期新高、單月歷史次...

iPhone 16上秀 七亮點聚光…台積、鴻海等業績吃補

蘋果台灣時間10日舉辦秋季新品發表會，最受矚目的iPhone 16系列新機亮相，有七大亮點，包括首度導入AI、搭載史上最...

半導體風雲／盛世背後暗潮洶湧 台廠如何應對3大挑戰？

SEMICON TAIWAN國際半導體展日前剛熱鬧落幕，蘋果iPhone16發表會就接力登場，無論半導體盛會或新一代手機新品，AI落地應用仍是最熱門的議題。台灣雖位居全球半導體產業的中流砥柱，但半導體優勢要延續，有3大關鍵。 而這3大關鍵是如何持續推進技術突破、因應地緣政治挑戰及人才短缺的壓力。究竟台灣該怎麼應對？

台積8月合併營收 歷史次高

台積電昨公告八月合併營收二五○八點六六億元，較七月衰退百分之二點四，但比去年同期成長逾三成，且為歷年同期新高、也是單月次...

超微強攻 AI 台鏈沾光

超微（AMD）執行長蘇姿丰9日出席高盛大會時表示，AI的超級周期才剛開始，規模超過她五年前的預期。她表示，AMD會加快發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。