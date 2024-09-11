結盟漢磊衝刺第三代半導體 世界：完善電源管理平台

晶圓代工廠世界先進（5347）今年6月宣布攜手恩智浦在新加坡興建12吋廠，如今又結盟漢磊衝刺第三代半導體，世界董事長暨策略長方略針對此次合作在新聞稿中強調，可更加完整電源管理技術平台；業界認為這是雙方合作的關鍵。

方略說，希望能為客戶的產品提供更具競爭力的全方位解決方案。世界基於現有的電源管理IC，分離式元件以及氮化鎵外，再導入碳化矽後，可成為具備完整第三類化合物半導體的8吋晶圓廠。

世界本身在電源管理IC製造已有獨特地位，此次和漢磊結盟，將可拓展電源管理產品相關業務市場，提供從低功耗到高功率、從低頻到高頻操作，更加完整的電源管理技術平台，能為客戶的產品提供更具競爭力的全方位解決方案。

方略先前也提到，世界本身配合AI伺服器相關電源管理IC（PMIC），他看好在AI伺服器領域將需要更多的PMIC數量，且隨著應用擴散至AI PC等終端裝置，看好PMIC成長幅度較其他產品線大。

此外，除了替客戶節能，世界先前已宣布加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾2040年全球營運據點將百分之百使用再生能源，為台灣半導體產業中首家承諾於2040年達到RE100目標的企業。世界更進一步設定淨零路徑，穩步朝2050年淨零排放目標邁進。

方略當時強調，世界身為全球特殊積體電路製造服務的領導廠商，堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響，積極推動相關綠色行動，期許透過攜手上下游產業及RE100會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來的衝擊。