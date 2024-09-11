PCB廠競國要關台灣廠！公告下月底停止接單 恐裁員400人

本土老牌上市PCB廠競國（6108）驚傳將關閉台灣廠，並恐大舉裁員400人。競國先前已出售泰國廠區，如今又關閉台灣廠，未來僅剩中國大陸廠區可運作，營收難逃大幅縮水窘境。

本報昨（10）日獨家披露，競國日前出售泰國廠予陸資廠勝宏科技後，也將關閉台灣廠，並已於9月4日通知客戶轉移至大陸廠生產，最後出貨日期今年12月25日，業界傳出關廠恐裁員400人，公司原本保持沈默，直到昨天新聞曝光後才公告說明關廠細節。

競國12月關閉台灣廠

競國證實將關閉台灣廠，並公告指出，因原物料成本上漲，決定將占營收35%的鍍金產品（占競國個體營收35%、合併營收10%），預計今年10月31日停止接單，並於12月25日停止生產，其餘產品將視獲利情況，若不具生產效益，將評估轉往大陸廠生產。

競國指出，未來台灣廠產線生產計畫將審慎評估後決定。後續有關公司營運政策，如有重大變動，將由董事會討論決議後另行公告。

競國8月27日在證交所召開法說會，當時未提到台灣廠將關廠，時隔不到二周，業界即傳出競國台灣廠將熄燈的重大決策，引發議論。

依據爆料，競國2024年9月4日已發布關廠通知書，提到公司深耕PCB等產品製造，品質亦為大家認可，但隨著國際情勢與貴金屬價格不斷上漲，整體市場環境不佳，原物料成本變化巨大造成公司生產營運艱難，經過整體考量市場狀況及內部調整，決定2024年12月底前停止台灣廠生產。

競國通告最後接單日期今年10月31日，最後出貨日期今年12月25日，並通知客戶先行規劃移轉生產，對於造成不便利之處深感歉意，公司承諾盡全力減少此過度期間造成之影響。

依據競國先前法說會上說明，泰國廠簽約出售預計第3季交割並認列處分利益2,319萬美元。泰國廠過往主攻車用，若台灣廠也關閉，競國將僅剩大陸昆山廠。大陸廠主要從事記憶體用板、電池板、網通板等。

競國在先前法說會簡報顯示，台灣廠員工400人，大陸昆山廠1,738人，泰國廠員工1,075人。上半年終端前五大應用為記憶體占21.3%，NB約20.5%。