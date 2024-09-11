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輕颱貝碧佳生成 中秋另有熱帶擾動發展 吳德榮曝影響

聯合報社論／利用司法激化對立、製造仇恨，誰是贏家？

轉型升級 中小型PCB廠課題

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

上市PCB廠競國（6108）驚傳將關閉台灣廠，業界指出，PCB產業大者恆大態勢明顯，加上近年來要求ESG與地緣政治議題考驗下，中小型廠若不轉型升級，勢必會面對經營困境壓力，對台灣PCB整體產業發展是一大考驗。

業界分析，PCB產業本身就是相當競爭，不僅陸資二線PCB廠近年持續出現倒閉潮，台灣中小型廠若沒跟上AI這波浪潮，或是吃到蘋果商機，就會面臨廠區稼動率不足的考驗，甚至必須處分海外廠區來填補虧損，或是以業外利益來撐住獲利，但相關策略都是治標不治本。

業界強調，整體紅色供應鏈的壓力遠大於台廠，台廠配合半導體業龍頭形成完整AI與蘋果供應鏈確保品質交期，不過，台廠近年在地緣政治議題壓力下，被美國客戶要求在台灣以外要有備援生產基地，也使得近年台商在泰國與東南亞其他區域投資大增，成為台灣加一的發展模式。

知名市場研究機構N.T.Information先前公布產業排名，陸資廠已快速躍進，根據2022年全球PCB分析與頂尖PCB製造商排行中，PCB產值來到975億美元，較2021年成長6.7%。

PCB 壓力 蘋果供應鏈

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