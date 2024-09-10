泛歐PC明年回溫 宏碁推「老虎計畫」擴展新事業

泛歐地區近3年受俄烏戰爭及通膨影響，PC產業表現疲弱，明年有望回溫。台廠宏碁在泛歐市占率攀升，將聚焦電競及AI PC產品，並積極擴展非PC新事業「老虎計畫」，例如以3C電子維修及服務為主的新事業enfinitec。

走進位於瑞士南部盧加諾（Lugano）的宏碁泛歐營運總部，處處可見節能環保設計，例如由電腦系統控制的遮光板，會根據日照自動調整傾斜角度、控制進光量，讓室內溫度保持舒適，不須使用空調。

宏碁泛歐營運總部總經理傅若盟（Emmanuel Fromont）負責宏碁在歐洲、中東與非洲（EMEA）地區的營運，他日前接受台灣媒體採訪時，談到宏碁選擇盧加諾作為泛歐營運總部的原因。

他說，盧加諾靠近義大利米蘭，有大量人才，加上瑞士在勞動力、稅務環境和安全性各方面都具有吸引力，政經局勢也很穩定，儘管物價偏高，仍是最適合生活與工作的地點之一。

傅若盟表示，在俄烏戰爭及通貨膨脹影響下，今年泛歐個人電腦（PC）市場可能衰退低個位數百分比，但隨著商用PC需求回溫，明年泛歐PC可望持平或年增5%以內，宏碁持續繳出優於市場平均的成績，市占率也有斬獲。以Chromebook筆記型電腦為例，宏碁在泛歐穩居領先，拿下消費、商用及教育市場三冠王。

他說，目前泛歐地區占宏碁營收比重約25%至26%，低於以往約30%的水準，主要因為泛亞地區成長強勁以及地緣政治因素。

談到人工智慧個人電腦（AI PC）前景，傅若盟認為，雖然目前滲透率偏低，但未來數年將顯著成長，市調機構預估到2026年至2027年，AI PC在整體PC市場滲透率將達到60%至70%。不過他也坦言，現階段市場仍需要被教育，也需要更多具有說服力的應用案例，宏碁正與微軟及其他公司合作推廣AI PC。

中央社記者詢問歐盟「碳邊境調整機制」（CBAM）將於2026年上路，將對宏碁帶來哪些影響；傅若盟回應，宏碁對於相關規範都可以有效因應，只要確保能公平執行。

傅若盟提到，宏碁集團正推動「老虎計畫」，積極擴展非PC新事業，宏碁在泛歐地區負責3C電子產品維修及服務的公司enfinitec也可視為「老虎」之一，可延長電子產品壽命，符合節能減碳趨勢，希望enfinitec營收規模能盡快達到上億歐元。