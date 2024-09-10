遠傳資費方案出爐 iPhone 16零元起、iPhone 15最高省9000元

蘋果發表全新iPhone 16於10日凌晨正式發表，隨即引爆果粉高度期待，遠傳電信（4904）除將同步蘋果官網開放預購，更公布優惠資費方案，月付1,599元，iPhone 16零元起帶回家，螢幕升級的iPhone 16 Pro，只要7,300元，不到萬元立即入手頂規機款。針對精打細算果粉，遠傳也推出iPhone 15指定機種降價，搭配VIP優惠，最高現省9,000元。

根據遠傳統計，截至今天下午5時為止，選擇配備史上最大螢幕、頂規機種iPhone 16 Pro / Pro Max的果粉，合計高達85%。顯示忠實果粉多想優先入手功能最強頂規機種，體驗新款iPhone完整魅力，其中今年新推出的「沙漠色鈦金屬」配色，最受青睞，獲得超過半數果粉指名，其次則是經典的「白色鈦金屬」。至於iPhone 16系列，則同樣以新色「湛海藍」最受歡迎，指名比例達30%，其次也是經典「白色」，占22%。

遠傳「iPhone 16最愛機款快閃調查」持續進行至11日10:59為止，果粉只要完成填答，就有機會獲得最新iPhone16，中獎名單將於9月20日公布於遠傳官網。（活動官網：https://fetnet.tw/VG6Q2K）

遠傳表示，在換機考量上，如果想要價格最低的全新iPhone且想要USB-C的接口，可以先考慮購買iPhone 15。如果希望以相對低的價格獲得蘋果AI使用權，可以選擇iPhone 16。若追求頂級性能，則可以選擇iPhone 16 Pro系列。

遠傳將於11日起，先針對目前熱賣機款iPhone 15降價回饋果粉，不論是空機或專案皆降價，其中iPhone 15 128G降價4,000元，iPhone 15 Plus 128G則是降3,000元，加上VIP最高5,000元優惠，最高現省9,000元，不管是最新機款或是熱賣款，一次滿足所有果粉需求！

除此之外，遠傳表示，提供全方位的數位服務，不論是影音娛樂、網路安全與守護、數位生活好幫手及電信帳單代收等多樣化服務，讓用戶生活方方面面更便利，更貼心再獻好康優惠，包括：遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下防駭心守護服務3個月免月租，不論是追劇或上網都安心。另外，購買iPhone新機搭配行動裝置保險保障您的手機在意外損壞、被竊或其他不可預測的情況下，能夠獲得維修或置換服務，更升級提供電池耗損保障，讓您使用手機更安心。