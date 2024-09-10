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力積電與印度塔塔集團簽約 提供支援服務及技轉授權

中央社／ 新竹10日電
力積電今年2月宣布，將協助印度塔塔集團在古吉拉特邦多雷拉興建12吋晶圓廠，預計今年內動工，估計可望創造超過2萬個工作機會。路透
力積電今年2月宣布，將協助印度塔塔集團在古吉拉特邦多雷拉興建12吋晶圓廠，預計今年內動工，估計可望創造超過2萬個工作機會。路透

力積電董事會今天決議與印度塔塔集團旗下SemiFab Private Limited簽署合約，將提供塔塔集團支援服務及技轉授權。

力積電今年2月宣布，將協助印度塔塔集團在古吉拉特邦多雷拉興建12吋晶圓廠，預計今年內動工，估計可望創造超過2萬個工作機會。

塔塔集團位於多雷拉的12吋晶圓廠將生產電源管理、面板驅動晶片、微控制器及高速運算邏輯晶片，搶攻車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等應用市場。

力積電董事會今天正式決議與塔塔集團的SemiFabPrivate Limited簽署合約，與塔塔集團合作，提供支援服務及技轉授權。至於相關細節，力積電表示，將依合約規定進行。

印度 晶圓廠

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