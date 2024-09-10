台積電赴德設廠 至少25家供應鏈有意跟進！德經處點出台廠4大挑戰

台積電赴德設廠效應備受關注，德經處新任處長蘭依樺表示，至少有25家供應鏈廠商有意跟進台積電腳步，前往德國、捷克等地投資。不過德經處提醒，台廠前往德國投資時須留意員工溝通、公會文化和福利制度差異所帶來的挑戰。

德國經濟辦事處新任處長蘭依樺（EvaLangerbeck）6月底上任，今天首度與媒體交流時表示，隨著台積電赴德國設廠，不僅能增加當地就業機會，也能加速先進技術發展，這對德國和整個歐洲來說都是一個重大的機會。

她透露，目前至少有約25家供應鏈廠商有意願跟進台積電腳步，但除了德國薩克森邦，供應鏈廠商也可能選擇捷克等鄰近國家設廠。

近期台灣半導體供應商組團赴捷克考察，德經處的服務執行單位博智顧問有限公司新任總經理戴佩玲表示，雖然捷克土地取得成本較便宜，不過德國水電等基礎建設完善，更有利台廠投資布局，也能就近供應台積電等客戶，廠商可能會思考在德國設立辦公室，但是將工廠設在捷克。

戴佩玲表示，未來將有800名來自台灣的台積電工程師，以及相關供應鏈廠商進駐德勒斯登。同時，今年台德啟動半導體人才培育計畫，目前首批來台實習的德國學生已結業，規劃明年擴大辦理，招收更多德國學生來台。

至於台廠赴德投資，戴佩玲點出有4大挑戰。首先是面子問題，由於德國員工對老闆講話比較直接，反觀台灣老闆會希望員工講話尊重，因此需要適用不同的溝通模式；此外，德國沒有加班文化，尤其現在許多年輕人認為下班時間不應被打擾，比較注重自由時間。

戴佩玲說，台、德公司的福利制度也有所不同，德國人比較重視休假制度、員工福利等；公會溝通更是一大挑戰，不過由於台積電德國廠是與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）合資成立，相信有助於解決公會問題。

台積電赴德設廠除深化台德關係，也推升台灣的能見度，吸引德國企業投資。蘭依樺表示，機械、生技、物流、綠能和數位健康等德國業者展現對台灣投資的興趣。在全球供應鏈重組趨勢下，德國企業也會依照產業群聚、勞力成本等考量，選擇落腳越南、泰國和馬來西亞。