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iPhone 16將上市…iPhone 15降價了！中華電信：最高降4千元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
蘋果今日發表iPhone 16系列手機，並將於9月20日全球開賣，新款iPhone 16即將上市，上一代iPhone 15也依照慣例，在新一代iPhone發表後、開賣前，降價出售。路透社
蘋果今日發表iPhone 16系列手機，並將於9月20日全球開賣，新款iPhone 16即將上市，上一代iPhone 15也依照慣例，在新一代iPhone發表後、開賣前，降價出售。路透社

蘋果今日發表iPhone 16系列手機，並將於9月20日全球開賣，新款iPhone 16即將上市，上一代iPhone 15也依照慣例，在新一代iPhone發表後、開賣前，降價出售，中華電信（2412）宣布，最高iPhone 15最高降價4,000元。

中華電信今日公布iPhone 16預約及搭配資費方案，中華電信也同步宣布，9月12日起iPhone指定機型降價，包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max最高降4,000元，滿足果粉多元需求。

中華電信指出，9月20日上午8點起，中華電信於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 16全系列機型及陸續開賣Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬款，全方位滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

Apple Watch Ultra iPhone 15 iPhone 16 中華電信

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