聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 16將上市…iPhone 15降價了！中華電信：最高降4千元
蘋果今日發表iPhone 16系列手機，並將於9月20日全球開賣，新款iPhone 16即將上市，上一代iPhone 15也依照慣例，在新一代iPhone發表後、開賣前，降價出售，中華電信（2412）宣布，最高iPhone 15最高降價4,000元。
中華電信今日公布iPhone 16預約及搭配資費方案，中華電信也同步宣布，9月12日起iPhone指定機型降價，包括iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max最高降4,000元，滿足果粉多元需求。
中華電信指出，9月20日上午8點起，中華電信於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 16全系列機型及陸續開賣Apple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2黑色鈦金屬款，全方位滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言