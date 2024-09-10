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13日晚上8點開放預購！台灣大iPhone 16資費出爐 最低可零元購機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大（3045）宣布，9月13日（五）晚上8時起開放預購 iPhone 16系列共四款新機，10日公布購機資費，申辦月租1,599元指定5G專案，約期48個月，最低零元帶走iPhone 16（128G）。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大（3045）宣布，9月13日（五）晚上8時起開放預購 iPhone 16系列共四款新機，10日公布購機資費，申辦月租1,599元指定5G專案，約期48個月，最低零元帶走iPhone 16（128G）。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大（3045）宣布，9月13日（五）晚上8時起開放預購 iPhone 16系列共四款新機，10日公布購機資費，申辦月租1,599元指定5G專案，約期48個月，最低零元帶走iPhone 16（128G）。

針對iPhone 16 Pro機型，台灣大指出，搭配月租1,599元指定5G專案，也可以千元帶走iPhone 16 Pro（128G），VIP用戶續約購機專案價最高再折5,000元，5年以上老客戶10月31日前續約指定專案享萬元免預繳，限時升級「我的VIP」，月租費升轉續約還可獲最高2,000元 mo幣回饋。Open Possible聯名卡友申辦iPhone 16新機搭配月租1,399元以上5G專案，贈mo幣1,000元。

台灣大指出，用戶至台灣大哥大預購iPhone 16系列，並於10月31日前申辦指定5G專案，最高贈3,000元mo幣，此外，myfone網路門市再加碼，預購搭配指定門號專案，享最高1,000元mo幣，此外，不論搭配門號專案或購買空機，都可抽價值19,900元的11吋iPad Air、1,000元 myfone online電子禮券；於指定時間完成登記，還可享限量1,200元myfone online電子禮券回饋。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大攜手策略夥伴，提供多元機款和數位服務，搭配次世代門市專業科技顧問，推升台灣大手機銷售20個月正成長，且截至今年8月，5G用戶數較去年同期成長六成。

根據內部觀察，台灣大iPhone 15用戶超過八成選擇月租1,399元以上的高資費方案，推升ARPU動能，加上今年iPhone 16規格大幅升級，憑藉一次躍升兩代的A18晶片強大效能，以及Apple Intelligence提供的AI個性化體驗，讓使用者在拍照、行程規劃、通知管理等方面享受便利服務，預估將掀起iPhone換機潮。

5G iPhone 16 台灣大哥大 資費

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