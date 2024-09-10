數產署率七家數位業者赴馬國 拓展海外市場

數發部數產署10日指出，日前率七家台灣業者前進馬來西亞，參與2024第八屆台馬產業鏈結高峰論壇，以及舉辦台灣數位科技日（Taiwan Digital Day），盼能讓台灣數位產業進軍國際，擴大整體市場規模。

數產署副署長林俊秀率領資策會及台灣數位產業代表共同組團前往馬國，成員包括廣域科技、金箍棒、佐臻科技、凌聚農業、來毅數位、騰雲科技、潮網科技等七家業者，涵蓋智慧監控、物業管理、智慧零售、智慧農業、永續能源及智慧商務等多面向領域，為台灣與馬來西亞雙邊業者創造更多對接與合作機會。

數產署表示，9月3日上午配合由中華民國全國工業總會與馬來西亞製造商聯合會安排的「2024台馬產業鏈結高峰論壇」的大會議程，由數產署主辦智慧城市分論壇首先登場，分別以「智慧農業」、「智慧醫療」及「智慧零售」三大重點領域，邀請台馬雙方的智慧城市解決方案代表進行交流，共同探討智慧城市應用解決方案與未來發展方向，促成台灣能源數位轉型產學技術聯盟與馬來西亞綠色商業協會，以及潮網科技與馬來西亞Easystore分別簽署合作備忘錄（MoU），為台馬雙方數位產業交流與合作奠定基礎。

至於在9月4日則由數產署主辦「台灣數位科技日（Taiwan Digital Day）」，由參團的七家台灣企業透過商業提案(Demo pitch)與商機媒合，向國際夥伴展示台灣在數位解決方案上的優勢與實力，活動現場共吸引了超過30家馬來西亞當地企業到場，包括Trinix、Datasonic、Ofisgate、AppAsia及UnBound等企業，進行了70場次的媒合會，強化了台馬雙邊產業的深入對話與合作機會。

參與訪團的企業代表表示，透過數產署此次的訪團，讓台灣企業得以鏈結馬來西亞潛在的在地合作對象，同時也藉此良機結識當地大型系統整合商馬國電信商（TM One）及場域應用方（Mana Mana Group及IOI集團）等，為進軍馬來西亞市場奠定了良好基礎，部分業者更安排個別商洽訪問活動，開啟實質商業合作機會。此外，台灣業者間也透過這次訪團相互認識與了解，成為異業結合的重要合作夥伴，共同著手規劃跨領域合作事項及市場拓展等業務，為此次台馬活動最重要的成果與亮點。

林俊秀表示，台灣許多數位解決方案已具備海外輸出的潛力，期待透過本次行程與馬國對接，深化台馬雙邊產業合作，讓台馬雙邊在數位產業上有更多的跨國合作機會，同時讓數位成為雙方最佳的合作橋樑。