iPhone 16發表 分析師認為AI發酵期還需要時間

備受矚目的iPhone 16系列發表後，由於Apple Intelligence的功能和發表的地區將分階段推出，蘋果股價表現平平，台股中的蘋概股跌多漲少。分析師預測，具有AI功能的iPhone對市場的影響力，可能需要一段時間才能完全顯現。

Counterpoint Research資深分析師Varun Mishra分析，考量到Apple Intelligence在各不同語系支援時間不同，Apple Intelligence的影響需要一段時間才能逐步顯現。因此Apple Intelligence將推動iPhone營收呈現階梯式增長，而非引發單一的超級周期。

根據過往經驗，蘋果曾歷經兩次關鍵的超級周期，包括在2016年，由大螢幕iPhone 6所帶動，第二次則是在2021年，由iPhone 12、13系列組合策略以及疫情後需求反彈所促成。目前Apple Intelligence或其他廠商所提供的大多數AI功能屬於錦上添花，無法帶動使用者提前升級。

Counterpoint Research表示，短期內尚未觀察到消費者對生成式人工智慧功能的「累積需求」。預料Apple Intelligence將推動iPhone營收呈現階梯式成長，另外也會持續推動蘋果來自服務的營收增加。預計到2025年，蘋果的服務營收將突破1,000億美元，約占總營收的四分之一。