中華電信限量預約iPhone 16五分鐘內不到 秒殺額滿

中華電信（2412）宣布，10日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約秒殺額滿。

中華電信指出，顯示首款為Apple Intelligence精心設計的iPhone 16系列新機，對於忠實果粉極具吸引力。

中華電信指出，依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro/16 Pro Max高達8成，以容量256G最多，占4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，皆為iPhone 16 Pro系列機型專屬；如為iPhone 16系列顏色，則以湛海藍色最受歡迎。

蘋果iPhone 16全系列新機將於113年9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。