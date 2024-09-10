iPhone 16預購 燦坤9月13日晚上8點開放
燦坤（2430）於10日宣布9月13日晚上8點整開放搶先預購iPhone 16系列新機，成功登入燦坤線上購物網即可搶先預購Apple新機。預購期間燦坤特別推出四重獨家優惠，「滿萬送400元配件金」、「三大銀行超強回饋最高逾10%」、「舊換新估價加碼回饋20%」、「蘋安無憂資料轉移服務」，預購成功者保證9月20日開賣馬上取新機。
燦坤表示，預購首日恰逢內湖旗艦店Apple Shop 3.0全新開幕，燦坤特別加碼祭出30名iPhone 16現場排隊預購名額，於內湖旗艦店完成預購再享獨家預購禮。
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