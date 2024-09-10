中華電開放iPhone 16預購5分鐘內額滿！ 調查揭這顏色最受果粉青睞

中華電（2412）10日下午3點開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約額滿；依據官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計顯示，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，都是iPhone 16 Pro系列機型專屬。

中華電開放網路門市預約iPhone 16全系列機型，5分鐘內預約額滿，iPhone 16全系列新機將在9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買機型為iPhone 16 Pro/16 Pro Max，占比高達8成，容量以256G最多，占4成；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為沙漠色鈦金屬、白色鈦金屬，黑色鈦金屬，都是iPhone 16 Pro系列機型專屬；至於iPhone 16系列顏色，則以湛海藍色最受歡迎。

iPhone 16全系列新機將在9月20日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。